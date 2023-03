A mais nova estocada de Lula no Banco Central e nos juros

“Eu digo todo dia: não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juro no Brasil estar a 13,75%. Não existe explicação”, disse Lula durante visita a um complexo da Marinha no Rio de Janeiro. Desde o início do governo, mas especialmente após a primeira reunião do Copom neste ano, em fevereiro, Lula vem batendo na questão dos juros, argumentando essencialmente sobre a desaceleração da economia com o crédito caro para empresas e famílias.

No comunicado na reunião de março, o Copom reconheceu os sinais de desaceleração tanto da economia brasileira como da global, mas afirmou que a pressão inflacionária, acima da meta não só no curto prazo, fará com que o colegiado siga a estratégia de manutenção dos juros em patamares mais altos e sinalizou até mesmo uma alta dos juros.