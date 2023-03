Em reunião, Pacheco e Lula concordam que taxa de juros ‘está muito alta’

Rodrigo Pacheco foi ao Palácio da Alvorada nesta terça-feira e se reuniu por mais de duas horas com Lula, que se recupera de uma pneumonia.

Durante o encontro, os dois trataram da crise da tramitação das medidas provisórias entre o Senado e a Câmara de Arthur Lira. Pacheco disse a Lula que as duas Casas estão trabalhando no encaminhamento da busca de um consenso — que interessa ao Planalto, já que há MPs editadas pelo presidente paradas no Congresso há meses.

O presidente do Senado também prometeu dar a “celeridade devida” à análise da proposta do governo para o novo arcabouço fiscal, que deve ser apresentada ainda nesta semana, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E disse concordar com Lula que a taxa de juros fixada pelo Banco Central de Roberto Campos Neto está “muito alta”.

“Dentro disso, houve o reconhecimento mútuo de que a taxa de juros no Brasil está muito alta e afirmei ao presidente a importância de encontrarmos caminhos sustentáveis para a redução da taxa o mais rápido possível”, disse Pacheco, em nota divulgada há pouco, após a reunião.

Os dois também falaram sobre a regulação das redes sociais e de plataformas da internet, tema que segundo o senador “será discutido pelo Congresso e que precisará do apoio do governo”.

Lula também aproveitou o encontro para renovar o convite para que o chefe do Senado integre a comitiva que irá à China, em uma nova data a ser confirmada, já que a viagem foi adiada por conta da doença do presidente.

