Lula escolhe Belém como candidata a sediar a COP de 2025

O governo Lula formalizou a candidatura de Belém, capital do Pará, para sediar a COP30, em 2025. O anúncio da escolha da capital paraense foi feito na manhã desta quarta-feira pelo governador do estado, Helder Barbalho, após uma reunião com Lula.

Durante o encontro, Lula gravou um vídeo ao lado de Barbalho para parabenizá-lo pelos 407 anos de Belém, que serão comemorados nesta quinta, e para dar a boa notícia de que o Itamaraty formalizou Belém como candidata. “Quero que a gente esteja lá para fazer uma bela COP”, afirmou o presidente.

Em novembro, durante a COP27, realizada no Egito, o então presidente eleito havia anunciado que pediria ao secretário-geral da ONU, António Guterres, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas seja realizada na Amazônia, mas colocou Amazonas e Pará como concorrentes para receber o evento.

“O presidente acaba de anunciar que Belém é a cidade escolhida pelo Brasil e já encaminhou, através do Itamaraty, a formalização de que o Brasil reforça sua candidatura e Belém é a cidade escolhida para sediar a COP 30, em 2025, representando, certamente, o momento histórico em que a Amazônia estará a receber o maior evento em discussão climática do mundo”, declarou Barbalho a jornalistas, na saída da reunião com Lula, nesta quarta.

No último dia 7 de dezembro, o prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues, entregou um documento ao vice-presidente Geraldo Alckmin com um pedido para sediar a COP30.