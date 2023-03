Lula envia Flávio Dino ao RN para tratar da crise de segurança

Lula anunciou neste domingo que o ministro da Justiça, Flávio Dino, visitará pessoalmente o Rio Grande do Norte nesta segunda para tratar com a governadora Fátima Bezerra da crise de Segurança Pública no Estado.

Desde a semana passada que diversas cidades do RN estão sob ataques de traficantes de drogas. Neste sábado o governo ampliou de 90 para 500 o efetivo da Força Nacional enviado à região. Agentes da PF e da PRF também dão apoio às ações.

“Hoje falei com o ministro Flavio Dino, que também está acompanhando a situação [no RN] e irá amanhã ao Estado acompanhar o trabalho da Força Nacional. Seguiremos dando todo o apoio para retomar a paz e proteger a democracia no Rio Grande do Norte”, disse Lula.