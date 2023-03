Flávio Dino reforça policiamento no RN em meio à crise no estado

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino anunciou neste sábado, 18, que reforçou o policiamento no Rio Grande do Norte, estado que sofre uma onda de violência na última semana. “Estamos com mais de 500 integrantes da Força Nacional e de forças federais atuando no Rio Grande do Norte, em auxílio ao governo do Estado. Determinei agora a destinação de mais 100 policiais”, avisou o político nas redes sociais.

Na madrugada deste sábado, novos ataques foram registrados na zona norte de Natal, onde criminosos expulsaram moradores e incendiaram três casas no bairro Igapó. Na região metropolitana da capital, em São Gonçalo do Amarante, um policial penal foi morto a tiros em um atentado por volta das 21h30 de sexta-feira. Carlos Eduardo Nazário, de 49 anos, estava na região comercial do bairro quando foi atingido com três tiros. O agente chegou a ser levado para o Hospital Santa Catarina, na zona norte de Natal, mas não resistiu aos ferimentos.

Pouco mais de 100 pessoas já foram presas até a manhã deste sábado, sob suspeitas de envolvimento com os ataques violentos que assolam o Rio Grande do Norte desde a última terça, 14. Segundo o último balanço do governo local, além das prisões, as forças de segurança apreenderam 28 armas de fogo, 87 artefatos explosivos, 10 motos, 2 carros, dinheiro, drogas e munições.