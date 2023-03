Lula e Campos Neto terão o primeiro encontro para falar sobre juros

Depois de tantos atritos públicos, Lula decidiu finalmente encontrar Roberto Campos Neto. E não será uma conversa qualquer.

O petista disse a Rodrigo Pacheco que irá ao plenário do Senado debater com o chefe do Banco Central sobre “juros, inflação e crescimento econômico”, justamente o tema do encontro que o chefe do Congresso irá promover nas próximas semanas.

Na conversa que teve com Pacheco, ministros do governo e líderes do Senado, Lula pediu empenho na luta pela redução dos

juros.

Os olhos do petista brilharam quando ouviu de Pacheco que os senadores iriam debater o tema com Campos Neto num evento público no plenário da Casa: “Eu vou. Acho importante estar no Senado nesse dia”, disse

Além de Lula e Campos Neto, o debate promovido por Pacheco, ainda sem data certa para ocorrer, terá Fernando Haddad e Simone Tebet.