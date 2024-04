Lula diz que deve se reunir com Pacheco nesta semana

Lula disse, na manhã desta segunda-feira, que deve se reunir nesta semana com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo o chefe do Planalto, o encontro não ocorreu na sexta-feira porque o senador estava indisposto após aplicar uma vacina contra a dengue.

“Eu pretendo conversar com o Pacheco junto com Jaques Wagner e junto com o Randolfe, para a gente discutir a pauta do senado com o senador Rodrigo Pacheco. Isso é certo, e possivelmente, aconteça nesta semana”, disse Lula em café com jornalistas.

No café da manhã, Lula disse que teve “uma conversa” com Arthur Lira no domingo. Segundo o presidente, o encontro é diferente de uma reunião pois ele não estava acompanhado dos líderes governistas no Legislativo, portanto, tratou-se de “uma conversa entre dois seres humanos”.