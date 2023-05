Lula convoca reunião de emergência pela MP dos ministérios

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após o adiamento da votação da MP da organização dos ministérios na Câmara para esta quarta-feira, véspera do prazo final para que a medida não caduque, o presidente Lula convocou os ministros Alexandre Padilha e Rui Costa e o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara, para uma reunião de emergência no Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira.

Após o encontro, o chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência foi até a residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. O ministro da Casa Civil, por sua vez, já retornou ao seu gabinete no Palácio do Planalto.

A reunião não consta na agenda oficial de Lula, que recebeu o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, às 9h, e participou de um telefonema com o papa Francisco, às 10h, do Alvorada. Ao meio-dia, ele tem um almoço marcado com o Alto-Comando da Aeronáutica.