Lula conclui rodada de almoços com os comandos das Forças Armadas

No dia 15 de março, o presidente Lula foi almoçar com almirantado do comando da Marinha. No início de maio, foi até o Quartel-General do Exército para um encontro com o Alto Comando da instituição.

Nesta quarta-feira, ele será recebido pelo Alto Comando da Aeronáutica para mais um almoço, que vai concluir a rodada de reuniões com a cúpula das Forças Armadas, sempre acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.