Como foi o almoço de Lula com os generais do Alto Comando do Exército

No almoço com generais do Alto Comando do Exército, Lula sorriu ao ouvir que a sobremesa era… abacaxi.

Lula fez questão de demorar no almoço e ouvir todos os generais. Prometeu dinheiro para os projetos e disse que visitará alguns batalhões, a começar por São Gabriel da Cachoeira (AM).

Nenhum militar comentou, mas a presença de policiais federais preparando a segurança de Lula dentro QG do Exército — como se o lugar fosse um terreno hostil — gerou constrangimentos.

O nome de Bolsonaro, no entanto, não foi ouvido no encontro.