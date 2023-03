Lula almoça com almirantado do comando da Marinha e o ministro da Defesa

O presidente Lula vai almoçar logo mais com o almirantado do comando da Marinha, acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que articulou o encontro como esforço de pacificar a relação das Forças Armadas com o governo do petista.

A reunião ocorre em meio à crise das joias sauditas que tem como um dos protagonistas o almirante Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, mas fontes da Defesa dizem que o almoço de “cortesia” e institucional já estava agendado há tempos e nada tem a ver com o escândalo.

Este será o primeiro encontro de Lula nesses moldes com a Marinha. Até o momento, não tem previsão de outros com Exército e Aeronáutica.

De acordo com o Centro de Comunicação da Marinha, integrantes da Alta Administração Naval vai apresentar ao presidente os campos de atuação e os programas estratégicos da força, com ênfase nos programas Nuclear da Marinha (PNM) e de Submarinos (Prosub).

“Nessa ocasião, serão abordadas as fases do desenvolvimento do futuro Submarino com Propulsão Nuclear (SCPN) e perspectivas referentes à abrangência da Parceria Estratégica Brasil – França na área de defesa. Serão tratados, ainda, o cronograma de entregas de novos meios e a situação orçamentária da Força”, diz a nota.

O almoço vai ocorrer no prédio do Comando da Marinha, na Esplanada dos Ministérios, a partir das 12h30.