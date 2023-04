Lula chega à China mirando acordos comerciais e guerra na Ucrânia

O presidente Lula chegou há pouco à Xangai, na China, após cerca de 28 horas de viagem. Na chegada ao aeroporto local, ele posou para fotos ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da ex-presidente Dilma Rousseff, que recentemente assumiu a presidência do banco dos Brics, sediado na cidade chinesa.

Até a sexta-feira, o governo brasileiro deve assinar pelo menos 20 acordos com os chineses. Lula também deve falar com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, sobre o seu acordo de paz para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia. É esperado que ambos os países façam uma sinalização diplomática pela paz.

Durante o longo voo, no entanto, o que mais chamou atenção foi a série de publicações de Janja nas redes sociais sobre o fim da isenção de imposto para encomendas no valor de até 50 dólares vindas de países estrangeiros.

“Tô aqui no avião com o Ministro Haddad que me explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater sonegação das empresas e não taxar as pessoas de compram”, escreveu a primeira-dama, em resposta a um tuíte.

Deputados de oposição, como Kim Kataguiri (União Brasil-SP) logo passaram a ironizar a fala de Janja, argumentando que o consumidor inevitavelmente sofrerá o impacto da taxação.