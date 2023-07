Líderes de partidos querem investigar política monetária do BC no Senado

Líderes do PT, PV, MDB, PSD, PSOL, PSB, PDT, PCdoB e Rede na Câmara dos Deputados vão se reunir às 16h desta quarta com Rodrigo Pacheco para entregar uma petição em que pedem que o Senado investigue a política monetária do Banco Central.

O documento requer a “instauração de procedimento apuratório” sobre a “possível motivação viciada e vício de finalidade, desconectada dos acontecimentos fáticos precedentes que levaram o Banco Central do Brasil a manter a taxa de juros em 13,75%”.

Os deputados e chefes dos nove partidos também miram o chefe da instituição, Roberto Campos Neto, e pedem a apuração de “eventuais responsabilidades” do atual presidente do BC “no que se refere à demora e ao não cumprimento adequado e tempestivo do controle da inflação, do emprego e desenvolvimento econômico e social” — como estipulado na Lei Complementar nº 179/2021, que deu autonomia à autarquia.

Veja a petição na íntegra:

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima