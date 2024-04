Licitação para ônibus contempla transporte aquático, diz prefeitura de SP

Questionada no Ministério Público sobre o contrato sem licitação para o transporte aquático, a prefeitura de São Paulo afirma que a empresa Transwolff venceu o processo licitatório para operar na Zona Sul, área que abrange a Represa Billings, e por isso um novo certame não precisa ser realizado.

“O Aquático-SP, cujo projeto piloto irá beneficiar mais de 380 mil moradores das regiões do Grajaú, Pedreira e Cocaia, com transporte hidroviário pela Represa Billings, a implantação ocorre em área na qual a Transwolff venceu a licitação para operação do transporte público por ônibus”, diz a prefeitura em nota.

“A empresa, portanto, manterá o atendimento a seus passageiros no novo modal e, para isso, contará com a expertise operacional adquirida no atendimento a esse público ao longo do período de atuação na região”, acrescenta.

Segundo interlocutores da prefeitura, além da Transwolff, a Viação Grajaú também tem concessão para atuar na região. Ambas foram consultadas para a implementação do novo modal, mas apenas a TW se manifestou. A empresa foi alvo de operação do MP na terça-feira e opera sob intervenção da SPTrans.