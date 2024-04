Nunes nomeia interventores para empresas de ônibus alvos de operação do MP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nomeou há pouco dois interventores para comandar empresas de ônibus, que foram alvo de operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público na manhã desta terça-feira. As concessionárias operam nas zonas Leste e Sul da capital paulista e são acusadas de terem ligações com o PCC.

A Transwolff será dirigida pelo presidente da SPTrans, Valdemar Gomes de Melo. Ele assume o lugar de Luiz Carlos Efigênio Pacheco, conhecido como Pandora, preso na manhã desta terça-feira durante a Operação Fim da Linha. Já a UpBus será comandada pelo diretor de operações da SPTrans, Wagner Chagas Alves. Ele substitui Sílvio Luís Ferreira, o Cebola, que está foragido.

Os interventores nomeados por Nunes vão trabalhar com comitês de intervenção. Cada grupo é composto por um integrante da Controladoria Geral do Município, um da Procuradoria Geral do Município e um da Secretaria Municipal de Fazenda.

Os interventores e os comitês poderão usar as instalações e equipamentos das concessionárias e também ficam responsáveis para “requisitar os meios necessários para promoção de auditoria na empresa ora interditada”. A Guarda Civil Metropolitana está à disposição dos grupos.