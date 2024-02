Leia a íntegra da decisão que livra Odebrecht de pagar acordo de leniência

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Dias Toffoli, do STF, atendeu a um pedido da Novonor, antiga construtora Odebrecht, para suspender os pagamentos do acordo de leniência de 3,8 bilhões de reais firmados com o MPF em função de crimes admitidos durante a Operação Lava-Jato.

Além de suspender o pagamento, Toffoli autorizou a empreiteira a ter acesso a mensagens da Operação Spoofing, que revelou irregularidades cometidas por investigadores da Lava-Jato durante a apuração dos crimes cometidos pela empreiteira no escândalo da Petrobras.

Leia a íntegra da decisão:

