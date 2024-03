Jorge Viana frustra assinatura de acordo comercial com espanhóis em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um acordo comercial entre a ApexBrasil e a Câmara de Comércio Brasil-Espanha seria celebrado nesta quinta-feira, em São Paulo, mas não se concretizou porque Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, não compareceu ao evento.

Com pompa e circunstância, o encontro empresarial, em um luxuoso hotel da capital paulista, teve falas do ministro Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, do premiê espanhol, Pedro Sánchez, de representantes do BNDES e da Casa Civil.

Segundo participantes do evento, o documento de cooperação entre as entidades comerciais está redigido, os termos já foram acertados e há expectativa, por parte dos espanhóis, da entrada de empreendimentos brasileiros no país europeu, em especial para startups e empresas de sustentabilidade. O que falta mesmo é a assinatura de Viana.

O documento contém, inclusive, uma parte exclusiva para negócios de empresárias. Na véspera do Dia Internacional das Mulheres, a assinatura poderia ser uma forma do governo brasileiro enaltecer o empoderamento feminino.

Agora, espera-se abrir uma nova janela de oportunidade em que a presidente da Câmara de Comércio Brasil-Espanha, Trinidad Jiménez, esteja no mesmo lugar que Jorge Viana. Na noite desta quinta, ela, que é ex-ministra de Assuntos Exteriores da Espanha, embarca de volta a Madri.

Segundo a assessoria de imprensa da agência brasileira, o presidente da ApexBrasil está em Brasília e não compareceu por “problemas de agenda”.