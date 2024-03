Premiê espanhol participa de evento com ministros de Lula em SP

O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, vai se reunir com os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Juscelino Filho (Comunicações) e Renan Filho (Transportes), nesta quinta-feira, em São Paulo. O evento, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Espanha, inicia às 9h, no hotel Palácio Tangará.

As autoridades vão discutir com empresários os programas de desenvolvimento do governo brasileiro, como o PAC e o “Nova Indústria Brasil”. O assunto já foi tema da conversa de Sánchez com Lula na quarta-feira. Ao lado do premiê espanhol, o presidente brasileiro destacou que “os dois países têm empresas muito consolidadas”.

Em São Paulo, o ministro da Economia, Comércio e Negócios da Espanha, Carlos Cuerpo, acompanhará Sánchez. O encontro também vai contar com a presidente da Câmara de Comércio Brasil-Espanha, Trinidad Jimenez, e Alecxandro Pinheiro Carreiro, da ApexBrasil.