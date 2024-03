Por que Jorge Viana não assinou acordo comercial com espanhóis em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um memorando de entendimento da Apex com a Câmara de Comércio Brasil-Espanha não foi assinado na quinta-feira porque o presidente da agência brasileira, Jorge Viana, não pôde ir a um encontro empresarial Brasil-Espanha, em São Paulo.

Ex-governador e ex-senador pelo Acre, Viana sairia de Brasília às 6h de quinta-feira, com destino a capital paulista. A passagem já estava comprada. Mas, ele foi convocado a participar de reuniões com o governo federal para discutir o plano de ação humanitária para atender vítimas das enchentes na Amazônia, que atingiu, sobretudo, cidades do Acre.

O acordo, que não foi firmado na quinta-feira, será assinado nesta sexta-feira e enviado à Espanha para receber a assinatura da parte europeia do memorando.