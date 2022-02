Joice mantém acordo com Datena sobre Senado, mas sem apoio de Bolsonaro

A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB) está determinada em manter sua pré-candidatura ao Senado por São Paulo e reafirma que só abre mão da disputa caso José Luiz Datena decida concorrer.

“Mas não se ele tiver apoio do Bolsonaro, aí não dá. Se for um partido mais alinhado com a gente, sim”, diz a tucana.

Joice, que rompeu com o governo em 2019 — após ataques dos filhos do presidente nas redes sociais e de racha interno no PSL — fechou um “acordo de cavalheiros” com Datena, no ano passado. Caso ele concorresse ao Senado, ela não disputaria a vaga — e ele a apoiaria à reeleição na Câmara.

Nos últimos dias, Bolsonaro andou dizendo que conversou com o apresentador sobre apoiá-lo ao Senado — ele está de olho no apoio eleitoral do jornalista, possível canhão de votos, para alavancar a candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo.

“Sei que todo mundo tem crítica ao candidato, mas não tem opção. Você tem que ter um nome que vai chegar”, disse Bolsonaro a apoiadores na terça.

Datena, por outro lado, é crítico recorrente de Bolsonaro e já demonstrou não querer se associar nem a ele e nem a Lula. Ele já conversou com partidos como PDT, União Brasil, PSDB e, mais recentemente, com o Republicanos.