O acordo entre Joice e Datena sobre disputa em 2022

A mudança dos planos partidários do apresentador José Luiz Datena tem movimentado as peças do jogo político.

Na última quarta-feira, o jornal Folha de S.Paulo noticiou que Datena havia desistido das conversas com o PSD de Gilberto Kassab, optando por um apoio ao PSDB de João Doria e Rodrigo Garcia.

Com os candidatos à presidência e ao governo de São Paulo definidos, os passos de Datena para uma possível vaga ao Senado esbarraria nos planos da tucana Joice Hasselmann, que já declarou pretender concorrer a um assento no ano que vem.

Mas até isso já parece estar pacificado. Embora o apresentador não tenha definido para qual partido deve seguir, Datena e Joice construíram uma solução.

“Há um combinado com o Datena. Se ele for ao Senado, eu não vou e o apoiarei. E ele já declarou publicamente que se não for ao Senado, me apoiará. Datena indo de fato ao Senado, sigo novamente para a disputa na Câmara com o apoio dele”, diz a deputada federal.