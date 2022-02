Bolsonaro diz apoiar Datena para o Senado em São Paulo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O mundo político dá voltas e por essa nem os apoiadores de Jair Bolsonaro esperavam. O presidente declarou na noite desta terça que apoia o nome de José Luiz Datena para a disputa ao Senado por São Paulo.

Crítico recorrente do governo federal, o apresentador conversou há alguns dias com Bolsonaro, que vê na figura de Datena um apoio importante para ajudar Tarcísio de Freitas a se eleger ao governo do estado.

“Eu não ia falar, mas eu já conversei com o Datena. Sei que todo mundo tem crítica ao candidato, mas não tem opção. Você tem que ter um nome que vai chegar”, disse Bolsonaro ao chegar ao Alvorada.

Ao ver a reação de incredulidade dos apoiadores, que afirmaram que Datena “vive falando mal e batendo no governo”, o presidente questionou qual seria um bom postulante ao Senado e disse que é preciso de um nome competitivo.

“Não é que as pessoas tenham um comportamento reprovável, nós sempre temos um defeito. As pessoas mudam, eu já mudei. Não adianta, você tem que ter um nome competitivo. O Datena tem a sua linha, tem potencial pra chegar. Se você botar um não competitivo, outra pessoa vai levar”, disse.

Bolsonaro chegou a convidar a ministra Damares Alves para concorrer por São Paulo, mas ela declinou da oferta. Na última segunda, sinalizou que está de olho na disputa por uma vaga pelo estado do Amapá: “Alcolumbre, estou chegando!”, disse a jornalistas após evento no Planalto.