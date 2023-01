Interventor da Segurança do DF afirma que invasão foi ‘ação profissional’

O interventor federal de Segurança no DF, Ricardo Cappelli, disse nesta sexta que houve uma “ação profissional” para romper a linha de defesa à Praça dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. Conforme a apuração, uma sucessão de fatores facilitaram a invasão à Praça dos Três Poderes e a consequente destruição dos prédios do Planalto, Congresso e STF.

As informações constam em relatório entregue à Suprema Corte. O documento detalha movimentações dos golpistas dos dias 6 a 9 de janeiro, em Brasília. Cappelli afirmou que imagens das câmeras da Secretaria de Segurança mostram como os gradis foram rompidos.

“O vídeo também é bastante impressionante que você vê ali a presença de uma ação organizada, de uma ação profissional”, afirmou.

“Tem pessoas com rádios, comunicadores e é impressionante como, num dado momento, todos se levantam ao mesmo tempo, puxam a primeira linha de gradis que ela cai de ponta a ponta puxada. No vídeo, isso fica claro. Não é uma coisa que uma pessoa puxou um gradil, outra pessoa puxou outro. Há um movimento coordenado”, seguiu.

Cappelli relata ainda falhas operacionais e no planejamento das forças de segurança. Os gradis foram montados de forma inadequada, nove comandantes estavam de férias no dia 8 de janeiro, e a linha de frente para impedir o avanço dos golpistas foi composta por alunos do o curso de formação da Polícia Militar que não estavam com o equipamento de segurança adequado, como o exoesqueleto.

O interventor ressaltou que houve alerta da inteligência na sexta-feira, dia 6 de janeiro. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança, sob comando de seu antecessor, Anderson Torres, não se preparou de maneira contundente para frear os ataques que depredaram as sedes dos três poderes.

“O gabinete do secretário recebeu a informação”, constatou Cappelli. “Não houve um plano de ações integradas que é de praxe. A informação, difundida na internet, previa invasão de prédios públicos. Faltou comando e responsabilidade”.