Leia a íntegra do relatório final da intervenção sobre os atos golpistas

O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, entregou ao STF nesta sexta-feira um relatório sobre os atos terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas no último dia 8, em Brasília.

O documento, que aponta a ausência de plano operacional para conter os ataques aos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do próprio Supremo, tem 62 páginas e 17 anexos.

O relatório cita diversas vezes o então secretário de Segurança Pública do DF, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, mas não menciona o governador Ibaneis Rocha (MDB), afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, e nem o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiado pelos autores dos atentados.

Leia a íntegra do relatório a seguir (sem os anexos):

