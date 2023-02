Grandes doadores do PT ganharam convite para a festa da posse de Lula

O pecuarista Jonas Barcellos, fundador do Grupo Brasif que fez uma generosa doação de 2,1 milhões de reais ao PT de Lula em julho do ano passado, e o empresário Maurício Gariglia, que doou 400.000 reais ao partido, foram convidados para o festão da posse do petista no Palácio Itamaraty.

Os nomes dos dois constam na lista divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores na última terça-feira — uma semana depois de a pasta negar um pedido de acesso às informados feito pelo Radar.