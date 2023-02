Gleisi critica foto de deputado petista com Pazuello: ‘tudo tem limites’

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou nesta quarta o colega de Câmara, deputado Washington Quaquá (PT-RJ), que posou sorridente em uma foto com o ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, e também deputado, Eduardo Pazuello (PL-RJ), em uma reunião organizada pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, na sede da estatal.

“Foto do nosso companheiro deputado Quaquá com bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limites”, escreveu a deputada paranaense nas redes sociais.

O encontro contou com integrantes da bancada carioca na Câmara dos Deputados e reuniu personagens antagônicos no cenário político. À esquerda, estavam Glauber Rocha (PSOL) e Lindbergh Farias (PT). À direita Juninho do Pneu (União Brasil) e Luciano Vieira (PL).

Quaquá publicou a foto dizendo que era um recado de unificação do país contra a intolerância política.

“Gostei muito da conversa e do tom civilizado do General. Quero inclusive com ele criar pontes de diálogo com os militares”, publicou o deputado petista.

