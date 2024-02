Ganhar em SP é metade do caminho para 2026, diz líder do governo na Câmara

Giro VEJA - sexta, 2 de fevereiro

Lula e Tarcísio trocam afagos em anúncio de parceria no Porto de Santos

O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estiveram juntos nesta sexta-feira, 2, no evento em comemoração aos 132 anos do Porto de Santos, que o petista chamou de “ato civilizatório”. A parceria entre os governos federal e estadual, o julgamento de Moro no TRE e um levantamento do IBGE sobre estabelecimentos religiosos são os destaques do Giro VEJA.