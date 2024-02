O erro de Guilherme Boulos e do PT em São Paulo

Diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo avalia que a disputa pela Prefeitura de São Paulo embaralhou na escolha dos vices para os principais postulantes ao cargo. O PT, por exemplo, já percebeu o desastre anunciado com a escolha de Marta Suplicy.

Amparado nas pesquisas que realizam na cidade, Hidalgo — que acertou a maioria dos resultados nas eleições passadas — avalia que o favorito na esquerda, Guilherme Boulos, deveria ter buscado um empresário para ser o vice. “Boulos vive o mesmo caso de Lula lá atrás. Precisa da credibilidade de um José de Alencar para entrar nos eleitores mais descrentes. Um empresário poderia fazer muito bem nesse ponto”, diz o diretor.

Escolhida para vice, Marta não deve durar no posto, se as pesquisas forem levadas em consideração na hora do registro da chapa. Os dados já começaram a mostrar, de forma inequívoca, o erro cometido pelo PT. “Marta não agrega votos ao Boulos. Ela seria uma ótima vice para Ricardo Nunes, não para o PSOL”, diz Hidalgo.

Na mesma linha, o diretor do Paraná Pesquisas avalia que Tabata Amaral, como jovem postulante, precisa mesmo de um vice experiente para equilibrar a chapa: “O vice da Tabata tem que ser um cabeça branca. Ela tem a juventude e completa a fotografia com a experiência do vice mais velho”.