Feira do Livro de Havana chama vice-presidente do PT para divulgar poesia

O Instituto Cubano do Livro convidou o deputado Washington Quaquá, um dos vice-presidentes do PT, a participar da 32ª Feira Internacional do Livro de Havana com sua obra de poesias “Cabeça nas Nuvens”, lançada no ano passado pela Mórula Editorial. Com o tema “Ler é crescer”, o evento será realizado de 15 a 25 de fevereiro, no Parque Histórico Militar Morro-Cabaña.

O livro de Quaquá traz diversos poemas com referências a Cuba, como “Che vive!”, “Cuba libre” e “O coxinha mandou eu ir pra Cuba”. Este último contém versos como “Mamãe eu vou lá!/ Vou deixar os coxinhas/ aqui no Brasil/ com Bolsonaro e seu blablablá!” e “Moro, lá não é juiz ladrão/ Lá é arroz com feijão”.

Em dezembro de 2023, na sessão de promulgação da PEC da reforma tributária, o vice-presidente do PT foi filmado dando um tapa na cara do deputado bolsonarista Messias Donato (Republicanos-ES) no plenário na Câmara. Depois, tentou se justificar com uma nota na qual dizia que a “reação” havia sido “desencadeada por uma agressão anterior” — situação que o vídeo não mostra.

Também fazem parte do livro a infância de Quaquá na Favela do Caramujo, em Niterói (RJ), onde nasceu, a violência urbana, a desigualdade social, o amor e a paternidade.

“Nunca deixei de sonhar e ter a cabeça nas nuvens. Quem não sonha e não flerta com o céu e as estrelas perde a humanidade. Vira robô dos sistemas. Minha alma anarquista e macunaímica não se deixa aprisionar pela lei da gravidade”, escreve Quaquá no prefácio.