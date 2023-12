Promulgação da tributária tem tapa na cara, vaias e aplausos a Lula

A sessão solene do Congresso para a promulgação da reforma tributária, iniciada por volta das 15h30 desta quarta-feira, 20, teve uma agressão de um deputado federal a um colega, gritos, vaias e aplausos ao presidente Lula, que foi prestigiar o ato no plenário da Câmara e fez um discurso.

Pouco depois de Lula chegar ao local e se sentar na mesa diretora ao lado do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, parlamentares de oposição gritaram “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”.

Visivelmente irritado, o deputado petista Washington Quaquá (RJ), que é vice-presidente nacional do PT, filmou os colegas que se manifestavam contra o chefe do Executivo e disse que iria representar contra eles na Comissão de Ética.

Deputado Quaqua me agrediu aqui no Plenário. Não ficará impune. pic.twitter.com/pubrwxhd3J — Messias Donato (@MessiasDonato) December 20, 2023

Depois de ser questionado se “genocida podia” — referência aos ataques contra o ex-presidente Jair Bolsonaro —, Quaquá se dirigiu a um deles com um xingamento homofóbico: “Tu é viadinho”. O deputado bolsonarista Messias Donato (Republicanos-ES) então tocou no braço do petista pedindo que ele saísse dali e levou um forte tapa na cara.

Revoltados, parlamentares da oposição alertaram o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a agressão, que foi filmada pela deputada Silvia Waiãpi (PL-AP).

Minutos depois, ao ser chamado por Rodrigo Pacheco para discursar, Lula foi alvo de muitas vaias e aplausos, sendo chamado por aliados de “guerreiro do povo brasileiro”.

