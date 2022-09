Fábio Faria confirma Bolsonaro no debate e joga pressão para Lula

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou ao Radar que o presidente Jair Bolsonaro participará no próximo sábado do segundo debate na TV com os candidatos ao Palácio do Planalto, organizado por VEJA em parceria com SBT, CNN, Terra NovaBrasil e Estadão/Eldorado.

A decisão de Bolsonaro joga pressão sobre Lula, único dos presidenciáveis que ainda não definiu se irá ao debate — o penúltimo antes do primeiro turno.

Na campanha do presidente, no entanto, ainda há quem diga que ele “deve” ir e que a decisão deverá ficar para mais perto do sábado. O anúncio de Faria, portanto, serviria para forçar o petista a se expor.

Vale lembrar que o ministro é genro de Silvio Santos, o dono do SBT, um dos organizadores do debate.