Espanhola Acciona demonstra interesse na Sabesp e trem intercidades em SP

O secretário de Negócios Internacionais de São Paulo, Lucas Ferraz, apresentou nesta quarta-feira projetos de parceria para projetos de privatizações do governo estadual para a multinacional espanhola Acciona. Os executivos demonstraram interesse nos projetos do Programa de Parcerias e Investimento de SP para a companhia de saneamento básico, Sabesp, e para a instalação de um trem entre Campinas e a capital do Estado.

Na cidade de São Paulo, a empresa é responsável pela construção da Linha 6 – Laranja do Metrô e, inclusive, prometeu melhorias e ampliação da linha. Em relação ao saneamento básico, o grupo espanhol entrou no mercado há seis anos com projetos no Rio de Janeiro e Pernambuco.

A reunião em Madri teve a presença do CEO da Acciona Infrastructure, Luis Castilla, e do diretor das atividades da empresa no Brasil, André de Angelo. A comitiva paulista segue o tour pela Europa com viagem para Paris nesta quinta. Após passar por cirurgia em Londres, o governador Tarcísio de Freitas já está liberado para participar das agendas.