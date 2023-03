Em Londres, Tarcísio passará por procedimento para retirar cálculo renal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em Londres para iniciar uma série de compromissos na Europa durante a semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, passou a noite no hospital por conta de uma crise renal e será submetido no início da tarde desta terça a um procedimento para a retirada de um cálculo renal (pedras nos rins). De acordo com a sua assessoria de imprensa, “ele está bem”.

Serei submetido logo mais a um procedimento aqui em Londres p/ retirada de cálculo renal. Agenda prevista segue com o secretário Lucas Ferraz. Sigo acompanhando os desdobramentos do ataque à escola e em oração pela professora Elisabeth e todos os afetados nesta situação terrível. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 28, 2023

O governador será representado nas agendas desta terça, na capital inglesa, e desta quarta, em Madri, na Espanha, pelo secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz. A programação da comitiva, também composta pelo secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, prevê ainda uma passagem por Paris, na França, a partir desta quinta.

Segundo o governo de São Paulo, a viagem tem como objetivo atrair investimentos para o Estado, apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos paulista e estreitar relações com lideranças governamentais e setoriais dos países que serão visitados.

Tarcísio se reuniria com CEOs, fundos de investimentos e empresários interessados em iniciar ou ampliar as operações a partir dos municípios paulistas, bem como investidores para as concessões, parcerias público-privadas (PPPs) e privatizações anunciadas.