Embaixada do Brasil em Roma passará por obras de modernização

Na edição de VEJA que está nas bancas, o Radar revela a preocupação de funcionários da Embaixada do Brasil em Roma com o estado de conservação do Palazzo Pamphili, sede do posto diplomático.

Em nota enviada ao Radar, a embaixada nega que o prédio esteja em estado de abandono, como alegam fontes do próprio escritório. “O palácio Pamphili, patrimônio histórico de propriedade do estado brasileiro, não se encontra em estado de abandono nem sob risco de incêndio. A respeito, o posto realiza regularmente, como previsto pela legislação italiana, a manutenção do sistema de alarme anti-incêndio e dos extintores”, diz a nota sobre as informações que citam riscos de incêndio por causa da antiquada rede elétrica do palácio.

Segundo a embaixada, obras serão realizadas no prédio com recursos privados para melhorar essa parte do palácio: “Está prevista a modernização de instalações elétricas, de iluminação e de climatização, bem como a instalação de medidas ainda mais consistentes anti-incêndio”.

Leia a nota da embaixada:

“A Embaixada do Brasil em Roma esclarece que o palácio Pamphili, patrimônio histórico de propriedade do estado brasileiro, não se encontra em estado de abandono nem sob risco de incêndio. A respeito, o posto realiza regularmente, como previsto pela legislação italiana, a manutenção do sistema de alarme anti-incêndio e dos extintores. Em passado recente, a Embaixada identificou que a presença, em sua sede, de antigo acervo de filmes brasileiros poderia constituir eventual risco por serem as películas feitas de material inflamável. Por essa razão, em 2023, 524 rolos de filmes foram transportados de volta ao Brasil em parceria com a Força Aérea Brasileira e a Ancine, acervo que hoje se encontra sob os cuidados da Cinemateca Brasileira em São Paulo.

Do ponto de vista das instalações elétricas, manutenções ordinárias são realizadas semestralmente e contemplam o estrito controle dos quadros elétricos e manutenção do UPS, conforme previsto pela legislação italiana. A embaixada dispõe de certificado relativo ao risco de raios desde 2019, sendo constante a manutenção ordinária de controles alternativos. Destaca-se que, em 23 de abril passado, o posto recebeu missão de inspeção do prédio, de modo a programar os reparos necessários para a boa conservação do patrimônio.

Além de todo o cuidado regular que o palácio Pamphili requer, o posto realizará no próximo ano e meio, exclusivamente com recursos privados e devidamente autorizados pela Secretaria de Estado, nova fase de recuperação das fachadas do prédio, limpeza e restauração de todos os afrescos das salas de representação da residência, bem como minucioso trabalho de restauro do afresco monumental do famoso artista barroco italiano, Pietro da Cortona, datados de meados do século XVII. No âmbito de tais obras, está prevista também a modernização de instalações elétricas, de iluminação e de climatização, bem como a instalação de medidas ainda mais consistentes anti-incêndio”.