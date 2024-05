O abandono do palácio que abriga a embaixada do Brasil em Roma

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma das tantas joias arquitetônicas de Roma, o Palazzo Pamphili, sede da embaixada do Brasil na Piazza Navona, enfrenta um preocupante estado de abandono.

A última manutenção na construção barroca de 1644 foi feita ainda no governo FHC. Funcionários relatam riscos de incêndio no lugar. O Itamaraty deve fazer melhorias em breve adotando o modelo de financiamento privado articulado com patrocinadores.

O objetivo, segundo o governo, é restaurar afrescos no interior do prédio e as fachadas originais.