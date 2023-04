Em vídeo, Lula passa Presidência a Geraldo Alckmin

Lula transmitiu nesta terça-feira o cargo ao vice-presidente Geraldo Alckmin que acompanhou o embarque do petista na Base Aérea de Brasília. Após adiar a viagem por problemas de saúde, o presidente vai à China para uma agenda de dois dias e segue, no sábado, para os Emirados Árabes.

Na ausência de Lula — que inicia seus compromissos oficiais na posse de Dilma Rousseff como presidente do banco dos BRICS nesta quinta –, Alckmin se reuniu, como presidente em exercício, com o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, às 9h, no Palácio do Planalto. Na sequência, o vice-presidente recebeu o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, e representantes do Wise Group, que reúne empresas brasileiras e japonesas.

Ao longo do dia, ele também tem encontros previstos com os deputados federais Airton Faleiro (PT-PA), Florentino Neto (PT-PI), Luiz Fernando Faria (PSD-MG) e Simone Marquetto (MDB-SP), com o presidente da Federação dos Trabalhadores das Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo, Sérgio Leite, e com a secretária de Competitividade e Política Regulatória do Ministério do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços, Andrea Macera.

Confira o vídeo do embarque de Lula: