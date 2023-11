Em meio à crise na segurança, Castro troca Procurador-Geral do Rio

O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, trocou o Procurador-Geral do Estado, Bruno Teixeira Dubeux, por Renan Miguel Saad. A mudança foi publicada, nesta segunda-feira, em edição extra do Diário Oficial, junto com a nomeação de Victor dos Santos, secretário da nova pasta de Segurança Pública.

Renan Miguel Saad, o novo PGE, chegou a ser preso no âmbito da operação Lava-Jato, mas a denúncia que era réu foi rejeitada, quando o ministro Dias Toffoli, do STF, determinou, em maio deste ano, que as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht não tinham validade.

Com intervenção militar em portos e aeroportos, o Rio de Janeiro vive uma nova crise na Segurança Pública neste ano. Castro promoveu sucessivas trocas no comando da Polícia Civil e está sob constante negociação com deputados estaduais, que buscam mais protagonismo no comando das forças policiais.

Neste contexto, ocorre a volta da Secretaria de Segurança Pública, que havia sido desmembrada em pastas para as polícias Civil e Militar. O novo chefe da Segurança Pública fez carreira na Polícia Federal, e foi indicado pelo senador Flávio Bolsonaro, como superintendente do Distrito Federal, cargo que ocupou entre outubro de 2021 e fevereiro de 2023.