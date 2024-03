Em anúncio, Tarcísio diz que atuou pessoalmente por investimento da Toyota

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enalteceu o trabalho de seu Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, durante o anúncio do investimento de 11 bilhões de reais da Toyota na unidade da montadora, em Sorocaba (SP).

Ele iniciou o discurso, fechado para integrantes da empresa e autoridades, falando sobre investimentos bilionários no estado em centros de processamentos de dados, na indústria de energia e gás e de papel e celulose. Depois, contou como foi a articulação para convencer a empresa japonesa a instalar novas linhas no interior paulista.

Tarcísio disse que começou a liberar crédito de ICMS de forma calendarizada para tornar o investimento menos custoso à montadora, o que gerou uma confiança mútua entre a empresa e o governo.

“A gente começou a fazer isso com muita frequência, acelerando o crédito do ICMS. No final, gerou uma confiança da empresa no Estado de São Paulo”, discursou.

“Tudo o que a gente combina com a Toyota acaba acontecendo e a gente tá vendo nesse dia de hoje”, seguiu.

Havia uma indecisão na cúpula da Toyota se as novas linhas seriam alocadas no México ou no Brasil. A ida, em outubro de 2023, de integrantes do governo paulista ao Japão e os benefícios tributários da Fazenda de São Paulo foram importantes para a decisão sobre o destino do aporte.

“A gente foi lá para buscar mais uma linha. E essa uma linha já está virando três linhas. O investimento, que era 1,7 (bilhões de reais), está virando 11 bilhões (de reais). E aí, a gente vai celebrar 2.000 empregos que serão gerados aqui”.

Ao falar sobre a atração do investimento, o governador não citou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que assumiu nas redes sociais a paternidade das novas linhas. Após a cerimônia, Alckmin negou qualquer atrito com Tarcísio.

“Aqui não tem disputa, aqui tem somatório, somar esforços: governo do Estado entrando com a devolução do resíduo tributário, do crédito tributário; governo federal com crédito, com a inovação, com a mobilidade verde, que faz toda a diferença para a indústria automotiva, com a depreciação super acelerada, estímulo à exportação, enfim, é uma somatória de esforços”, disse Alckmin a jornalistas ao sair da fábrica nesta terça-feira.