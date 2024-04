Disputa por chefia do MP-SP tem trabalho de ‘espiões’ e conversas vazadas

A escolha pelo novo procurador-geral do Ministério Público de São Paulo é do governador Tarcísio de Freitas, mas os integrantes do MP-SP votam em uma lista tríplice em eleições internas que ocorrem no próximo sábado.

Os postulantes ao cargo formaram grupos de campanha no Whatsapp, em que membros atuam como uma espécie de espiões para fornecer informações aos adversários. O Radar teve acesso a uma dessas conversas.

Secretário de Ricardo Lewandowski e ex-chefe do MP-SP, Mário Sarrubbo, disse em um dos grupos que tem falado com Tarcísio e o secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite para posicionar os candidatos de seu grupo na escolha do governador.

A mensagem foi uma resposta de Sarrubbo a interlocutores que temem que Tarcísio escolha José Bonilha, candidato mais conservador, à luz da recente nomeação da deputada estadual Valéria Bolsonaro para a Secretaria de Políticas para a Mulher.

Ao Radar, o ex-chefe do Ministério Público paulista disse que estabeleceu uma “relação republicana” com o governador e levou a Tarcísio “as impressões da vida institucional e as convicções no tocante à sucessão que se daria em abril do corrente ano”.

“Mostrei ao governador que a densidade de meu grupo político construiu duas candidaturas orgânicas capazes de administrar o MP com competência”, disse. “Esclareço que de minha parte, seja qual for o posicionamento do governador terá, por óbvio, o meu mais absoluto respeito e aceitação”, acrescentou.

Os candidatos de Sarrubbo são José Carlos Cosenzo e Paulo Oliveira e Costa. Na oposição, além de Bonilha, Antonio Carlos Da Ponte também almeja a vaga de procurador-geral de Justiça de São Paulo. A disputa ainda conta com a procuradora Tereza Exner.

Confira as mensagens trocadas: