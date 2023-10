Diária comprada no 123 Milhas não garante reserva em hotel, decide Justiça

Atualizado em 13 out 2023, 15h33 - Publicado em 13 out 2023, 15h30

Clientes que acionaram a Justiça para reaver reservas de hospedagem em Porto Seguro (BA) não conseguiram aproveitar as diárias. As reservas foram feitas pelo 123 Milhas, mas o hotel não recebeu pelas vendas no site.

A decisão do juiz Aroldo Gonçalves Pereira Junior, do 4º Juizado Especial Cível da Comarca do Rio de Janeiro (RJ), deve ser utilizada como precedente por outras empresas que alegam não serem obrigadas a cumprir a oferta de viagem vendida pela 123 Milhas, diz a advogada Fabíola Meira, que defende outras redes de hotéis.

“A compra via plataforma digital da 123 Milhas pelo consumidor, não implica aos operadores e hotéis o dever de manter o bloqueio e aceitar esses clientes gratuitamente”, disse Fabíola, sócia do escritório Meira Breseghello Advogados.

