Depois de Dino, deputado quer que Ibaneis explique 8 de janeiro na Câmara

No mesmo dia em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi à CCJ da Câmara para, entre outros assuntos, tratar das ações do governo federal em resposta aos ataques golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, o deputado federal José Nelto (PP-GO) protocolou um requerimento para que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), seja convidado a dar esclarecimentos sobre os atos na comissão.

“Restituído o cargo de governador a Ibaneis Rocha, o Brasil precisa ouvi-lo sobre os atos de 8 de janeiro e os desdobramentos que envolvem o GDF: o papel da polícia, a ciência do governador sobre a gravidade dos fatos, a manutenção de Anderson Torres no seu quadro de ministros e outras questões que serão colocadas pelo colegiado”, justificou o deputado, que é correligionário da vice-governadora do DF, Celina Leão.

Rocha foi afastado do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, horas após os ataques às sedes dos Três Poderes, e foi autorizado a voltar ao governo no último dia 15.

“Da mesma maneira em que é importante ouvir o ministro Flávio Dino sobre esta mesma pauta, a apuração dos fatos precisa se estender a todas as partes envolvidas nesse caso, o depoimento do governador Ibaneis Rocha é fundamental”, concluiu o parlamentar.