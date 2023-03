Moraes revoga afastamento de Ibaneis Rocha do governo do DF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), revogou, nesta quarta, 15, a decisão que havia afastado temporariamente Ibaneis Rocha (MDB) do governo do Distrito Federal. Com a nova decisão, Ibaneis deve voltar imediatamente ao cargo de governador, hoje ocupado por sua vice, Celina Leão (PP).

O afastamento de Ibaneis havia sido determinado por Moraes após os ataques golpistas às sedes dos três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. O plenário do STF havia referendado a decisão. O governador continua sendo investigado por suspeitas de ter facilitado o quebra-quebra, por meio de ações ou omissões. O policiamento em Brasília é de responsabilidade do governo do DF.

Ao revogar a decisão anterior — que tinha prazo inicial de 90 dias e, portanto, estava válida até abril —, Moraes apontou que relatórios da polícia e pareceres do Ministério Público Federal não trazem indícios de que Ibaneis esteja tentando criar obstáculos para a investigação.

“O momento atual da investigação – após a realização de diversas diligências e laudos – não mais revela a adequação e a necessidade da manutenção da medida, pois não se vislumbra, atualmente, risco de que o retorno à função pública do investigado Ibaneis Rocha Barros Júnior possa comprometer a presente investigação ou resultar na reiteração das infrações penais investigadas”, escreveu o ministro.

