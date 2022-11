De saída do Senado, Reguffe retorna ao Podemos

A pouco mais de dois meses de encerrar o mandato e sair da vida pública, o senador José Antônio Reguffe vai se filiar novamente ao Podemos nesta quarta-feira, exatos oito meses depois de trocar o partido pelo União Brasil.

Em março, ele deixou a legenda para se candidatar ao Governo do Distrito Federal pela nova sigla, mas acabou sendo forçado a desistir da disputa e anunciou que estava deixando a política, pelo menos temporariamente.

O retorno ocorrerá durante o primeiro encontro das bancadas do Podemos no Congresso após as eleições deste ano, que contará com a presença dos atuais deputados federais e senadores e com e com os deputados eleitos para a próxima legislatura, entre eles o ex-procurador da operação Lava-Jato Deltan Dallagnol (PR).