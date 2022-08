Traído pelo União Brasil, Reguffe ameaça sair da política no DF

O senador José Reguffe anunciou nesta quinta que pode desistir de concorrer ao governo do Distrito Federal pelo União Brasil. O parlamentar deixou o Podemos e se filiou ao UB em março. Ele diz que o partido não honrou compromissos firmados na ocasião, de que ele teria “autonomia total” para decidir a chapa e as alianças nas eleições deste ano.

Como o Radar mostrou nesta quarta, o diretório do UB no DF fechou o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que, por sua vez, apoiará a chapa do governador Ibaneis Rocha (MDB) à reeleição.

Inconformado com a traição, Reguffe foi às redes e em tom emocionado disse que ou seria candidato a governador com autonomia de escolher as suas alianças ou não seria candidato a nada. O mandato do senador se encerra em 2023.

Reguffe disse que recebeu a informação de que Ibaneis teria procurado a direção do União Brasil no DF para buscar um acordo para tirá-lo da disputa. Ele disse ainda que o diretório teria lhe oferecido que ele concorresse a deputado federal, o que ele negou estar interessado.

“Eu sei é que o meu partido, a sua direção, não me quer como candidato e isso trai um compromisso estabelecido na minha filiação”, disse. “Nesse momento, serei candidato a governador ou a nada e, pelo visto, a nada”.

Em mais de um momento em seu relato, Reguffe disse que poderia deixar a política do DF por ora e também deixar o União Brasil. “Seria muito cômodo ser candidato ao Senado ou até a deputado federal, mas não farei isso. Se eu tiver que sair da política, saio agora e dou esse até breve de quatro anos. Espero que o meu partido coloque a minha candidatura, mas se não colocar, eu vou com muita dor dar esse até breve”, disse.