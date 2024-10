Datena apresenta notícia-crime contra Marçal na Justiça Eleitoral

O candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) apresentou notícia-crime contra o adversário Pablo Marçal (PRTB), nesta terça-feira, 17, pelos crimes de calúnia, injúria, difamação e falsa comunicação de crime.

No documento, a defesa de Datena cita um episódio que precede a “cadeirada” desferida por ele contra Marçal no debate do último domingo, realizado pela TV Cultura. Trata-se do momento em que o candidato do PRTB se refere ao apresentador como “Jack”, gíria utilizada para designar “agressores sexuais”.

A notícia-crime afirma que a acusação do adversário é “infundada e mentirosa”, que “a alegação feita por jornalista de que José Luiz Datena a teria assediado sexualmente sequer teve prosseguimento”, pois ela se retratou da acusação, e que as declarações de Marçal ofendem a honra do apresentador.

Baseando-se no Código Eleitoral, o documento pede, então, à Justiça Eleitoral que notifique o Ministério Público para que denuncie Pablo Marçal por crimes contra a honra de Datena.