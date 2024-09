Marçal diz que terá alta e irá ao IML atestar agressão sofrida por Datena

Em nota enviada à imprensa na manhã desta segunda-feira, 16, o candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) afirmou que terá alta do hospital Sírio-Libanês em breve, atenderá a imprensa, e seguirá para o Instituto Médico Legal.

Durante debate realizado pela Tv Cultura na noite do último domingo, 15, o candidato José Luiz Datena (PSDB) agrediu Marçal com uma cadeirada. O candidato do PRTB saiu do debate às pressas e foi levado de hospital para o hospital, onde permaneceu por toda a madrugada.

Nestes casos, o IML tem a função de atestar uma agressão sofrida, pois o médico legista do instituto é quem faz o chamado exame de “corpo de delito”.