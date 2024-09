Após cadeirada, Marçal registra BO contra Datena e passa noite em hospital

O coach Pablo Marçal, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB, deve receber alta do hospital na manhã desta segunda-feira, 16, após ser agredido com uma cadeira por seu adversário, o apresentador José Luiz Datena (PSDB), durante o debate da TV Cultura. Ele vai ao Instituto Médico-Legal (IML) para exame de corpo de delito, segundo a equipe de campanha.

Marçal passou a noite internado no Sírio-Libanês para a realização de exames, sob suspeita de fraturas na região torácica e com “muita dificuldade” para respirar, de acordo com sua assessoria. O hospital ainda não divulgou nota oficial sobre o estado de saúde do candidato. “Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas, em uma ambulância, para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido”, diz o comunicado.

O coach registrou boletim de ocorrência contra Datena por lesão corporal e injúria durante a madrugada. Ele afirma ter sido agredido na cabeça, no tórax e nas costelas. Marçal publicou vídeos dentro da ambulância e fotos deitado na cama do hospital em suas redes sociais.

A cadeirada

A briga começou após Marçal acusar o apresentador de ter cometido assédio. O tucano, por sua vez, negou as acusações e afirmou se tratar de calúnia. Marçal subiu o tom e chamou o rival de “arregão”, dizendo que ele “não era homem” nem para agredi-lo. Após essa fala, Datena o atacou com uma cadeira, provocando a interrupção do debate.

Continua após a publicidade

O candidato do PSDB foi expulso do evento e falou com a imprensa na saída. “Infelizmente, eu perdi a cabeça. Devia ter perdido? Acredito que não. Poderia ter simplesmente saído do debate, ido embora para casa, que seria a melhor coisa. Mas, do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter”, declarou. Ele também afirmou não ter se arrependido da cadeirada.