Datena joga cadeira em Pablo Marçal durante debate na TV Cultura

José Luiz Datena, apresentador e candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, agrediu o concorrente e coach Pablo Marçal (PRTB) no debate organizado pela TV Cultura neste domingo, 15. Datena jogou uma cadeira em Marçal, e o debate foi interrompido repentinamente para conter a confusão. O mediador, Leão Serva, desesperado, chamou rapidamente os comerciais. VEJA estava presente no debate e apurou que Marçal precisou ser encaminhado para o Hospital Sírio-Líbanês para receber atendimento médico.

A briga começou com uma discussão entre os dois candidatos, durante a segunda interação entre eles. Datena foi sorteado para perguntar a Pablo Marçal, mas se recusou a questionar o oponente, que por sua vez utilizou o tempo de resposta para acusar, sem mencionar provas, o apresentador de ter cometido assédio. O coach declarou que Datena teria pago pelo silêncio de uma suposta vítima de assédio. “Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é… diferente, né?”, disse, citando trecho da música dos Racionais. “Você tocou na vagina dela?”, questionou o candidato do PRTB, que não explicou sobre a qual história se referia.

O apresentador, então, afirmou que a suposta vítima disse, em cartório, ter mentido sobre a acusação. “Foi uma acusação em que a polícia não viu provas nenhuma. A pessoa que me acusou se retratou publicamente e em cartório, pediu desculpas para mim e para minha família”, se defendeu Datena.

O apresentador da Band (de licença para disputar o cargo) acusou Marçal de calúnia, o chamando de “bandidinho”. O tom da briga piorou, e Marçal chamou o rival de “arregão”, dizendo que ele “não era homem” nem para agredi-lo. Após esta fala, Datena jogou o banco no coach, provocando a interrupção do debate.

Continua após a publicidade

No retorno, a organização do debate revelou que Datena havia sido expulso do embate. Já Marçal abandonou o debate para buscar atendimento de saúde.

Confira o vídeo do momento da agressão:

Continua após a publicidade

Em nota, a equipe de Pablo Marçal declarou que o candidato ficou machucado e está com dificuldade para respirar. Confira o comunicado na íntegra:

“Viemos, por meio desta nota, esclarecer o lamentável acontecimento de hoje, 15 de setembro de 2024, durante o debate eleitoral na TV Cultura. Na ocasião, Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz Datena, que o golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro. Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas, em uma ambulância, para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido. Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar. Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo.”

De saída do debate, Datena falou à imprensa em uma coletiva improvisada em uma escada. “Eu me senti agredido ali, eu vi a figura da minha sogra, que repito, morreu por causa disso. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Devia ter perdido? Acredito que não. Poderia ter simplesmente saído do debate, ido embora pra casa, que seria a melhor coisa. Mas, do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter”, afirmou o candidato do PSDB.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial