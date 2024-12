O apelido inglório dado a Gabz, protagonista de ‘Mania de Você’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabrielly Nunes, mais conhecida como Gabz, estreou em sua primeira novela das nove, a cambaleante Mania de Você, da TV Globo. Nos bastidores, entretanto, o que se comenta é que a atriz tem um jeito, digamos, um tanto espalhafatoso. Nos programas da emissora, quando aparece para divulgar a novela ao lado de colegas do elenco, atropela as conversas sem querer sair de cena. Já há quem a apelide nos grupos de Whatsapp de “Gabzzz”, ou seja, a que dá sono. Xii…

Nascida em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, a atriz estreou no filme de Xuxa, Sonho de Menina (2007). Na emissora, já fez a Jaqueline em Malhação: Toda Forma de Amar (2019) e participou da reta final de Amor Perfeito (2023). Agora na trama de João Emanuel Carneiro, interpreta Viola, parte do núcleo principal, jovem disputada pelos personagens de Nicolas Prattes e Chay Suede. Agatha Moreira completa o quarteto amoroso, que tem a gastronomia como plano de fundo. “Minha família sempre batalhou pela possibilidade de eu realizar meu sonho de ser artista. Meu pai toca baixo, mas teve em algum momento que trabalhar com outra coisa. Ele sempre acreditou na possibilidade de me educar através da arte. Poder chegar numa novela das nove, no horário onde tem mais pessoas olhando para a televisão… Sempre tive vontade de falar com a minha galera. Sei o quanto é importante verem isso acontecendo. É uma honra grande. Viola está sendo colocada em situações de perigo o tempo todo, mas enfrenta isso. Ela faz isso com muita garra e também de uma forma sexy”, diz.

