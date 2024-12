Quanto a ‘polêmica do avião’ rendeu de dinheiro para Jeniffer Castro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Até o início da semana passada, Jeniffer Castro, de 29 anos, era uma bancária anônima. Tudo mudou quando ela viralizou em um vídeo que é atacada verbalmente por não ceder seu assento na janela de um avião a uma criança. Apenas no Instagram, a “diva”, como foi apelidada por alguns seguidores, chegou a 2,4 milhões de fãs e já fez parcerias com grandes empresas. Como a gigante do setor de varejo Magazine Luiza, o grupo de pagode Kamisa 10, além da Colorama Esmaltes. Inclusive, o primeiro pronunciamento após o vídeo do avião foi em uma “publi” para a varejista. No conteúdo, Jeniffer diz que se manteve serena durante o episódio pois estava checando ofertas no app da Magalu.

Em seu perfil do Tik Tok, ela comemorou o êxito no ramo na publicidade desde então. “Hoje, estou fechando com publicidades mais de 30 mil”, celebrou ela, fazendo um brinde com uma taça na mão. Antes do incidente, Jeniffer possuia menos de mil seguidores. Hoje, na descrição do perfil, existe um e-mail para parcerias comerciais e a nova influenciadora também já conta com assessoria de imprensa. Ela já deu entrevistas para o Encontro e o Fantástico da TV Globo.

